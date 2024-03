Arena Porte de la Chapelle marca a revitalização do norte de Paris para os Jogos Olímpicos de 2024

Faltando poucos meses para os Jogos Olímpicos Paris 2024, a RFI Brasil continua acompanhando a transformação da cidade e a entrega dos locais de competição. A Arena Porte de la Chapelle, a única arena construída na capital francesa para esta olimpíada, vai sediar o Badminton e a ginástica rítmica.

Maria Paula Carvalho, da RFI

Mas além da construção da arena em si, há muitas obras sendo feitas nesta região do norte de Paris, onde fica um dos bairros mais pobres da cidade. De acordo com a prefeitura, a ideia é a acabar com a fratura urbana que existe entre a capital e as cidades da região metropolitana, durante muito tempo isoladas pelo Boulevard Périphérique, um anel rodoviário que circula Paris.

Parte do terreno está sendo remodelado, para facilitar a circulação de pedestres. Porte de la Chapelle receberá ainda uma nova universidade, muitas vias de acesso para facilitar a caminhada dos moradores, árvores e vegetação.

"Estamos finalizando os últimos quilômetros do que chamamos as "olimpistas", que fazem parte do plano para uso de bicicletas na metrópole de Paris, só na capital serão 60 quilômetros a mais", explica Pierre Rabadan, responsável pelo Esporte, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos junto à prefeitura de Paris. "Nós já entregamos ciclovias nos grandes eixos de Paris como o Boulevard Saint Michel ou o Boulevard do Palais, e resta alguns quilômetros ainda pra terminar até os Jogos para alcançarmos nosso objetivo", acrescenta. "As mudanças não são apenas em Porte de la Chapelle, mas também na cidade de Saint Denis e estamos melhorando todas as grandes portas de entrada de Paris, onde há eixos rodoviários onde a circulação de bicicletas ainda é complicada, para ligar os locais de competição e permitir aos espectadores de ir de um lugar a outro usando as ciclovias", completa.

Pierre Rabadan também fala sobre os novos empreendimentos e reformulação de todo o bairro. "Além desse equipamento que vamos inaugurar em poucos dias, é todo um bairro que está em transformação. Há uma faculdade que será construída lá atrás, onde vemos os guindastes. Há um novo bairro, da Chapelle internacional, estamos refazendo todo o Boulevard de La Chapelle que penetra em Paris, com um grande parque lá que se chama Chapelle-Charbon é a transformação de todo esse bairro e essa ligação com Seine Saint-Denis, ao lado, cidade que foi repensada graças aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em tempo recorde. Essa arena, o ginásio e todo o espaço público construído foi feito em menos de 4 anos, um recorde em termos de eficácia e não temos nenhum atraso. Pois a inauguração será no dia 11 de fevereiro", anuncia.

Construção do futuro

De acordo com a prefeitura de Paris, a arena Adidas Porte de la Chapelle serviu como um laboratório de como devem ser as construções do futuro. Todo o concreto foi produzido localmente, para evitar o deslocamento de caminhões. A organização dos espaços e os materiais foram pensados com o objetivo de reduzir o impacto desse novo equipamento esportivo.

Eve Brunelle, da prefeitura de Paris, destaca a climatização da arena Adidas sem emissão de carbono, feita a base de energia renovável, oriunda da geotermia. Funciona como uma grande pilha para todo o entorno, onde serão erguidos 800 apartamentos.

"A usina de frio é mágica eu lhes explico. Ela não só produz frio, mas como é baseada na geotermia e na termodinâmica. Ela evacua o calor do lençol freático a 65 metros de profundidade ou da rede de água não potáveL. Em vez de reenviar esse calor para a atmosfera, recuperamos para a Arena, para alimentar o aquecimento e a água quente, diretamente, e para produzir esse frio ela libera muito calor e trabalhamos com outra concessionária da prefeitura, a CPCU, que vai alimentar os futuros edifícios no entorno em água quente. É como uma pilha urbana para o bairro que foi criado, antecipando já o desenvolvimento do bairro", diz.

A nova arena, que vai ser a casa do time de basquete de Paris após os Jogos Olímpicos, responde a uma necessidade da prefeitura de ter mais um espaço de cultura e lazer. Mas dentro das exigências atuais. "Em termos ecológicos e de acessibilidade, é uma das arenas mais avançadas do mundo, acessível a todos os tipos de deficiência, não importa a deficiência a pessoa pode vir assistir a um jogo ou a um espetáculo, participar de uma conferência na sala de imprensa", como explica Pierre Lombard, secretário municipal para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. "Ela é autônoma em termos de produção de calor e de frio, vai até alimentar os futuros apartamentos que serão construídos no entorno. Desse ponto de vista é uma das arenas mais modernas do que se faz hoje em dia no mundo", completa.

As partidas olímpicas de basquete, no entanto, não acontecem em Porte de la Chapelle. As partidas classificatórias serão em Lille, no norte da França e as finais serão na Arena Bercy, que já existe em Paris.