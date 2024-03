Coelhinho da páscoa, que trazes pra mim? Confira 12 presentes para crianças

A contagem regressiva para a Páscoa já começou e, se você vai presentear alguma criança, é hora de ir às compras. O ovo é o presente mais tradicional da data, mas não a única opção —especialmente para quem tem restrições alimentares.

O Guia de Compras UOL preparou uma lista com 12 ideias que incluem também bonecos e kit de atividades, para você comprar sem sair de casa. Confira a seguir:

5 fantoches de vinil;

Feito de material atóxico e sem ftalato.

12 ovos de isopor medindo 6 centímetros de altura e 4 centímetros de largura;

12 canetinhas coloridas.

Feito de vinil;

Mede 15 centímetros.

Balança e acende as orelhas e o rabo;

Com som e música.

Chocolate ao leite 45%;

Acompanha um brinquedo.

Ovo de chocolate ao leite;

Acompanha fantoche de dinossauro de pelúcia.

Ovo de chocolate ao leite;

Embalagem colorida para crianças e adultos.

Ovo de chocolate Surpresa;

Acompanha surpresa mágica que ganha vida on-line.

Ovo de chocolate ao leite;

Acompanha Snoopy de pelúcia.

Ovo de chocolate ao leite;

Inclui brinquedo Barbie ou Hot Wheels.

Ovo metade chocolate branco;

Metade chocolate ao leite.

Ovo metade recheado com doce de leite Havanna;

Metade com doce de banana ou de morango com framboesa Fini.

