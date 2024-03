Ações da China fecham em baixa; Wuxi Apptec pressiona mercado de Hong Kong

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em baixa nesta quinta-feira, lideradas por quedas nos setores de jogos e semicondutores, enquanto o mercado de Hong Kong teve queda pressionado pela Wuxi Apptec.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,28%, enquanto o índice de Xangai recuou 0,18%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,71%.

As ações do setor de jogos e de semicondutores caíram 3,2% e 1,6%, respectivamente.

Já o sentimento em relação à Wuxi Apptec e à Wuxi Biologics enfraqueceu ainda mais uma vez que uma associação comercial de biotecnologia sediada nos Estados Unidos está tomando medidas para se "separar" do membro chinês Wuxi AppTec, fazendo com que ambas as ações caíssem mais de 12%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,29%, a 38.807 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,71%, a 16.961 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,18%, a 3.038 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,94%, a 2.718 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,05%, a 19.937 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,81%, a 3.186 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,20%, a 7.713 pontos.