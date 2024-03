Graças ao avanço da tecnologia dos motores dos carros atuais, nunca tivemos modelos tão eficientes como os de hoje.

Até pouco tempo atrás, quem precisava de um carro econômico tinha de recorrer aos motores 1.0 aspirados, que eram amigos do bolso do motorista, mas sempre deixavam a desejar no desempenho.

Agora, alguns carros com ótimo desempenho também conseguem consumir pouca energia, como os elétricos, híbridos e turbinados - cada um com sua particularidade, mas que têm em comum o foco na eficiência energética.

Porém, ainda são carros caros para a maior parte dos brasileiros, que muitas vezes precisam recorrer ao mercado de usados, e nem sempre conseguem comprar modelos com essas tecnologias.

Mas, felizmente, existem algumas joias entre esses usados, que atendem o perfil de quem está com baixo orçamento, precisa de um veículo econômico e não abre mão de bom desempenho.

Na coluna desta semana, separei cinco desses carros, amigos do nosso bolso e velozes quando necessário.

1 - Fiat Uno Sporting 1.3

Fiat Uno Sporting Imagem: Divulgação

O saudoso Uno saiu de linha em 2021 e deixou uma legião de fãs.

Uma das melhores versões de todos os tempos é a Sporting com motor 1.3 da família Firefly, disponível nos modelos 2017 e 2018.

Esse motor tem concepção simples, com quatro cilindros e oito válvulas, sem uso de turbo nem de injeção direta.

Apesar disso, seus 109 cv entregam ótimo desempenho, com velocidade máxima de 177 km/h e menos de 10 segundos para atingir os 100 km/h.

Também faz bonito no consumo: com álcool, faz entre 9,3 e 11 km/l e, com gasolina, entre 13 e 15 km/l.

A tabela do modelo 2017 é R$ 50,1 mil, e do modelo 2017 é R$ 54,6 mil, sempre com o câmbio manual de cinco marchas. Até existe a opção desse motor com o câmbio automatizado de uma embreagem, mas eu não recomendo.

2 - Toyota Etios 1.3

Toyota Etios Imagem: Felipe Carvalho/Caçador de Carros

O Etios é outro carro que saiu de linha há pouco tempo, mas deixou sua marca de robustez e eficiência.

Qualquer exemplar, seja hatch ou sedã, 1.3 ou 1.5, manual ou automático, entrega bons números de desempenho e consumo.

Mas, quem quer o máximo de economia deve escolher o 1.3 manual, de preferência depois do modelo 2017, quando recebeu importantes melhorias como variação de fase no motor e câmbio de 6 marchas.

Esse conjunto entrega pouco menos de 100 cv, máxima de 170 km/h e aceleração de zero a 100 km/h em menos de 12 segundos.

O consumo fica entre 8,6 e 9,8 km/h com álcool e entre 12,6 e 14,2 km/h com gasolina.

A Tabela Fipe começa em R$ 44,6 mil para o modelo 2017 e atinge R$ 59,1 mil no modelo 2021. Quem optar pelo Etios com câmbio automático de 4 marchas, disponível a partir de 2017, também vai conseguir um carro econômico, porém vai precisar desembolsar mais uns R$ 5,4 mil.

3 - Nissan March 1.6

Nissan March Imagem: Divulgação

O pequeno Nissan deixou saudades. Sucesso há anos na Europa, aqui nunca teve vida fácil, mas quem é ou já foi dono do compacto normalmente o elogia.

Seu motor 1.6 é o mesmo que hoje equipa Versa e Kicks. Se nesses dois já tem fama de ser econômico, no levíssimo March o motor sobra.

São 111 cv que entregam máxima de 191 km/h e aceleração zero a 100 km/h em pouco mais de 9 segundos. Bom demais para um carro que, quando guiado com pé leve, consome entre 8,5 e 9,9 km/l com álcool, e entre 12,6 e 14,4 km/l com gasolina.

Disponível com esse motor desde o lançamento, tem Tabela Fipe de R$ 28,1 mil na versão SV 2012 e chega a R$ 56,6 mil na configuração SV 2020, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Quem optar pelo automático do tipo CVT, disponível a partir de 2017, também vai conseguir um carro econômico, porém vai precisar desembolsar mais cerca de R$ 4,7 mil.

4 - Peugeot 208 1.2

Peugeot 208 1.2 Imagem: Murilo Góes/UOL

O Peugeot 208 tem vivido seus melhores dias no Brasil.

Bonito ele sempre foi, mas por um tempo carregou a má fama na marca no Brasil.

Hoje tem recebido muitos elogios, mas infelizmente não disponibiliza mais um dos melhores conjuntos que mecânicos que ele já teve: o eficiente 1.2 da família Puretech com câmbio manual de cinco marchas.

Pequeno na cilindrada, atinge bons 90 cv, com máxima de 177 km/h e aceleração de zero a 100 km/h perto dos 13 segundos.

Mas o destaque fica mesmo para o consumo, entre 10,9 e 11,7 km/l com álcool, e entre 15,1 e 16,9 km/l com gasolina.

A Tabela Fipe começa em R$ 39,4 mil na versão Active 2016 e chega a R$ 61,3 mil na configuração Allure 2020.

Citroën C3 1.2

Citroën C3 Imagem: Divulgação

Difícil não gostar do visual do Peugeot 208.

Porém, se esse for o seu caso, dá para optar pelo seu irmão Citroën C3 equipado com o mesmo motor 1.2 e a mesma transmissão manual.

Com dados de desempenho semelhantes, como seria de se esperar, o C3 é ainda mais acessível do que o Peugeot.

O modelo 2020 tem Tabela Fipe de R$ 53,8 mil na versão Origine, bem mais barata na comparação com o 208 do mesmo ano e com motor e transmissão idênticos.

