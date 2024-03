'É grande e assa bem': air fryer 2 em 1 com forno elétrico está por R$ 535

Para quem busca uma fritadeira elétrica que também faça a função de um forno elétrico, a Air Fryer 2 em 1 Oven, da Philco, é um dos modelos maior sucesso - só no mês passado registrou mais de 200 compras na Amazon, parceira do UOL.

Nesta Semana do Consumidor, que acontece até domingo (17), ela está com 15% de desconto, e sai por R$ 535. Confira a seguir outros pontos positivos desta air fryer e veja o que diz quem já tem uma em casa:

O que a fritadeira tem de bom?

2 em 1: frita e assa;

Tem função timer de 60 minutos com desligamento automático;

Vem com 2 assadeiras de 20 centímetros de profundidade; 1 de 30 centímetros de profundidade e 1 coletor de resíduos;

Conta com uma base antiderrapante, que evita que escorregue da bancada durante o uso;

Com capacidade de 11 litros, é ideal para grandes famílias.

O que diz quem comprou?

A Air Fryer 2 em 1 Oven, da Philco, registra mais de 2.700 mil avaliações na Amazon, e recebeu 5 estrelas de 84% dos compradores, somando um total 4,7 notas positivas (de um máximo de 5). Confira o que diz quem comprou:

Ótimo produto. É muito grande e assa bem! Ronan Pereira Damasceno da Silva

Excelente fritadeira, prática e útil. Assa tudo muito bem. Alessandra

Ótimo produto! Tamanho muito bom. Dá pra assar bolo tranquilamente. Gostei bastante! Gleice Nora do Nascimento Silva

Super fácil de limpar e parece ser mais resistente que outras do mercado. João Vitor Rodrigues Machado

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamaram que a fritadeira não é muito resistente. Há queixas sobre a qualidade do teflon e sobre o aparecimento de ferrugem. Veja alguns comentários:

Em um ano de uso foi duas vezes para autorizada porque a parte interna de teflon deu bolhas e começou a soltar. Adriano Ferreira

Logo na primeira semana a parte prateada enferrujou, por mais que tivéssemos cuidado. Não foi usado nada que arranhasse e, mesmo assim, aconteceu isso. Inclusive, na parte de cima, que nem é lavada. O material da panela também perdeu o antiaderente. Bernardo Tapajos

Mesmo tomando todos os cuidados na hora da limpeza, utilizando os produtos corretos, o acabamento externo não é de inox e começa a enferrujar de dentro pra fora. Muito estranho. Henrique

