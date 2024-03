Wanessa Camargo cita racismo estrutural, mas o que significa o termo?

Wanessa Camargo pediu desculpas a Davi por suas atitudes no BBB 24 (Globo). A cantora foi desclassificada do programa no início de março.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, ela disse que "não tem medo de se olhar no espelho, reconhecer, aprender".

Hoje, entendo, que algumas das minhas falas e comportamentos dentro do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade e em nós, pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta de quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos. Wanessa Camargo

Mas o que é o racismo estrutural?

Existe ou é conversa para boi dormir? E por que é importante falar sobre isso? Assunto complexo, o conceito vem sendo mais debatido ao passo em que as questões raciais ganham espaço na sociedade.

Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras.

No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas.

Por mais que as leis garantam a igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. Uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso.

Não para por aí...

Por mais que o debate e o combate ao racismo tenham evoluído, é discutindo e debatendo pontos de vista que a sociedade avança no assunto. Por isso é tão importante falar sobre isso.

Um dos livros mais famosos que discutem o assunto é "O que é racismo estrutural?", de Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos.

O conceito também foi abordado em obra recente do sociólogo e jornalista Muniz Sodré, "O fascismo da cor", que se contrapõe ao conceito.

Para mim, o racismo é institucional e intersubjetivo. Por isso ele é muito difícil de combater. Você não o pega. Se o racismo brasileiro fosse estrutural, já teríamos acabado com ele. Muniz Sodré, em entrevista à Folha

Racismo é crime?

O crime de racismo está previsto na lei 7.716/1989. Consiste em atingir uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. É inafiançável e imprescritível.

A lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, equiparou o crime de injúria racial, que consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, ao crime de racismo.

A nova lei também prevê que crimes previstos nela "terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação".

*Com informações de reportagem de 09/11/2023.