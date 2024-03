Vídeo mostra sequestrador atirando e ameaçando passageira em ônibus no Rio

Do UOL, em São Paulo

Imagens da câmera de segurança do ônibus sequestrado na rodoviária do Rio de Janeiro, na terça-feira (12), mostram o sequestrador mantendo uma das passageiras sob a mira da arma e atirando pela janela do veículo.

O que aconteceu

Em um dos vídeos, ele segura a refém e aponta a arma para frente. A passageira parece gritar por socorro. As imagens foram cedidas ao UOL pela TV Band.

Outra imagem flagra o momento em que o sequestrador atira pela janela do ônibus. As duas pessoas que ficaram feridas durante a ação estavam fora do veículo.

O homem se entregou à polícia após cerca de três horas de sequestro. Dezesseis pessoas foram feitas reféns, entre elas, havia uma criança e seis idosos, segundo a Polícia Militar.

Ferido está internado em estado grave. Um homem de 34 anos, identificado como o funcionário da Petrobras Bruno Soares, foi ferido por arma de fogo. Outra pessoa foi atingida por estilhaços. Os dois estavam fora do veículo.

O sequestrador foi identificado como Paulo Sérgio Lima. Ele tentava fugir do estado após "desavenças com facção criminosa", segundo a Polícia Militar do Rio.