UE define reforço de 5 bilhões de euros para fundo de auxílio militar à Ucrânia

Por Andrew Gray

BRUXELAS (Reuters) - Países da União Europeia concordaram, nesta quarta-feira, em fornecer 5 bilhões de euros em auxílio militar à Ucrânia, como parte da reformulação de um fundo de assistência da UE e que dá a Kiev um impulso oportuno no momento em que suas forças sofrem contra a invasão da Rússia.

Embaixadores dos 27 países membros da UE concordaram com a revisão do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz em uma reunião em Bruxelas após meses de disputas, com os pesos-pesados da UE, França e Alemanha, no centro de grande parte do debate.

“A mensagem é clara: apoiaremos a Ucrânia com o que for necessário para que ela prevaleça”, disse o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, em uma publicação na plataforma de rede social X após a decisão.

A França, que promove as indústrias de defesa europeias, insistiu em uma forte política “compre europeu” para as armas elegíveis aos reembolsos. Outros países argumentaram que essa exigência inibiria esforços para buscar armas no mercado mundial para entregar à Ucrânia rapidamente.

A Alemanha, de longe a maior doadora de auxílio militar à Ucrânia na Europa, exigiu que essas doações fossem consideradas para determinar o tamanho das contribuições financeiras dos países ao fundo.

Diplomatas afirmaram que um meio-termo foi encontrado que permite flexibilidade em regras “compre europeu” e leva em consideração parte do valor de auxílio bilateral na hora de calcular as contribuições financeiras dos membros.

(Reportagem adicional de Yuliia Dysa e Charlotte Van Campenhout)