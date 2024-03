Smart TV a partir de R$ 912: confira 10 modelos em promoção

Este pode ser um bom momento para equipar a sua casa com uma Smart TV novinha. Na Semana do Consumidor, evento de promoções que começou ontem (11), dá para encontrar modelos com até 33% de desconto, em seleção feita pelo Guia de Compras UOL.

Se você deseja aproveitar essa oportunidade para economizar, confira a lista com produtos de diferentes marcas: Samsung, Philco, Philips, LG e TCL. Os aparelhos contam com diferentes tecnologias de imagem (como LED, OLED e QLED) e tamanhos de tela (de 43 a 70 polegadas). Alguns ainda têm recursos como assistente de voz integrada.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).