Trapper detido por roubo comete suicídio em prisão na Itália

ROMA, 13 MAR (ANSA) - O trapper italiano Jordan Jeffrey Baby, que cumpre pena de quatro anos e quatro meses de prisão por roubo e ódio racial, foi encontrado morto em sua cela, na penitenciária de Torre del Gallo, em Pavia, com uma corda em volta do pescoço nesta quarta-feira (13).

Segundo as autoridades italianas, o artista de 27 anos, cujo nome de nascimento é Jordan Tinti, cometeu suicídio após ter tentado tirar a própria vida diversas vezes.

O cantor foi condenado por atacar e roubar um operário nigeriano de 42 anos na passagem subterrânea de uma estação ferroviária perto de Milão, em abril de 2023.

Ele foi considerado culpado de roubo agravado por ódio racial junto com o trapper romano Traffik (Gianmarco Fagà), que pegou cinco anos e quatro meses pelo crime cometido em Carnate, perto de Monza.

Na ocasião, os dois roubaram a bicicleta e a mochila do nigeriano e ameaçaram a vítima com frases racistas, como "Você é negro, vamos te matar", e filmaram toda a ação. Na sequência, a dupla, que estava armada com facas, foi detida pelas forças de ordem.

De acordo com os relatos, Jordan chegou a ser transferido para uma comunidade de Pavia há cerca de três meses, após ter obtido uma medida de custódia terapêutica, mas a decisão foi suspensa pela justiça e ele precisou retornar à prisão.

O trapper já havia tentado suicídio no passado e confidenciou ao seu advogado que sofreu maus-tratos e abusos durante a sua detenção. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.