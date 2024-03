S&P e Nasdaq caem com recuo de fabricantes de chips antes de dados de inflação

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em sua maior parte em queda nesta quarta-feira, com investidores realizando lucros com papéis da Nvidia e de outras fabricantes de chips, enquanto aguardavam dados de preços ao produtor norte-americano na quinta-feira e outras pistas sobre a inflação antes da reunião da próxima semana do Federal Reserve.

O índice Philadelphia de semicondutores caiu 2,5% depois de fortes ganhos recentes, mas subiu 17% no acumulado do ano. As ações da Nvidia, que lideraram a recente alta impulsionada pelo otimismo com relação à inteligência artificial (IA), cederam 1,1%.

As ações da Intel caíram 4,4%. A Bloomberg informou que o Pentágono havia desistido de um plano para gastar até 2,5 bilhões de dólares em uma concessão de chips para a empresa.

Os dados de preços ao produtor dos EUA de fevereiro, divulgados na quinta-feira, podem oferecer mais informações sobre o quadro da inflação.

"A última leitura, na verdade, ajudou a ressaltar a tendência de inflação mais forte. Portanto, isso será importante", disse Quincy Krosby, estrategista global chefe da LPL Financial.

Embora a expectativa geral seja de que o banco central dos EUA deixe a taxa de juros inalterada em sua reunião da próxima semana, os operadores veem 65% de chance de que o primeiro corte nos custos de empréstimos ocorra em junho, segundo a ferramenta FedWatch do grupo CME.

O Dow Jones subiu 0,10%, para 39.043,32 pontos. O S&P 500 perdeu 0,19%, para 5.165,31 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,54%, para 16.177,77 pontos.

Os dados de preços ao consumidor de terça-feira, ligeiramente mais fortes do que o esperado, não conseguiram diminuir as esperanças de cortes nos juros nos próximos meses.