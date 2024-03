Soja: Anec revisa para cima projeção de embarques em março para até 14,52 mi de t

São Paulo, 13 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para cima sua projeção para as exportações de soja em março. O volume estimado agora é de um volume de 12,9 milhões de toneladas a 14,526 milhões de toneladas do grão. Na semana passada a expectativa era de embarques de 12,31 milhões e 13,30 milhões de toneladas. A projeção para milho ficou relativamente estável, com um volume de 146.571 toneladas, ante 146.783 toneladas sinalizadas na semana anterior. Os embarques de farelo de soja devem somar 2,205 milhões de toneladas, contra 2,11 milhões de toneladas anteriormente. De trigo, a exportação deve ser de 694.869 toneladas, ante 613.973 toneladas.Entre 3 e 9 de março foram embarcadas para o exterior 2,704 milhões de toneladas de soja em grão, 394.352 toneladas de farelo de soja, 27.335 de milho e 272.167 toneladas de trigo. A previsão para a semana de 10 a 16 de março é de embarques de soja em grão de 3,747 milhões de toneladas; de farelo, 501.634 toneladas; de milho, 10.236 toneladas, e de trigo, 54.282 toneladas.