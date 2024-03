Sinner frustra Shelton e avança para quartas em Indian Wells

ROMA, 13 MAR (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner permanece invicto na temporada e, nesta terça-feira (12), derrotou o norte-americano Ben Shelton por 2 sets a 0, garantindo uma vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

O número 3 do mundo no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) frustrou Shelton (16°) com parciais 7/6 (7/4) e 6/1.

"Acho que posso estar muito orgulhoso da forma como joguei", declarou o italiano de 22 anos que almeja o terceiro título consecutivo depois dos triunfos no Aberto da Austrália e em Rotterdam.

"Eu apenas tentei permanecer positivo. Houve momentos difíceis, especialmente no primeiro set. Estou muito feliz por ter vencido e, obviamente, comecei muito positivo no segundo set, o que me deu muita confiança", acrescentou.

Sinner, que aumentou sua seqüência de vitórias em 18 partidas, enfrentará Jiri Lehecka, 32º colocado no ranking mundial, nas oitavas de final. (ANSA).

