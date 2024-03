'Percebi que estava indo em direção aos tiros', diz passageiro no Rio

Colaboração para o UOL, no Rio

Passageiros que estavam na Rodoviária Novo Rio, na região central da cidade, relataram momentos de terror na tarde de ontem (12), durante o sequestro em um ônibus. Segundo a Polícia Militar, um homem armado manteve 16 pessoas reféns e baleou outras duas.

O que aconteceu

O estudante Gabriel Sena, 26, encontrou a entrada da rodoviária fechada quando chegou e disse que não recebeu informações precisas sobre o que estava acontecendo. Ele foi até o local com o namorado para comprar passagens para ir a Minas Gerais.

"A princípio estavam falando que era homicídio, depois sequestro, mas nada confirmado. Depois, o segurança da porta abriu o acesso e entramos na rodoviária", relatou Sena. "Quando eu estava no guichê para comprar passagem, fui surpreendido com gritos e correria. Só depois que fui perceber que estava indo em direção aos tiros, pois o sequestrador estava atirando contra os policiais."

Ninguém sabia o que estava acontecendo, [houve] muitas informações confusas e o medo de um segundo sequestrador estar entre os passageiros foi tomando conta.

Sena disse que ficou em estado de inércia durante o tiroteio. "Entrei no acesso que os funcionários ficam nos guichês das companhias para me proteger. No final, estava descendo a escada rolante que dá acesso ao primeiro andar, teve mais correria e consegui sair. Mas teve muita gente que ficou presa lá dentro."

Os policiais, então, isolaram a área e afastaram todos da linha de tiro, contou o estudante. "As pessoas estavam desesperadas."

Eu nem iria viajar naquele dia, fui apenas comprar a passagem. Estava na hora errada e no lugar errado. Foi horrível, chocante.

Rodoviária foi evacuada

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a correria e o desespero de pessoas que tentavam se proteger dos disparos. Duas pessoas foram baleadas — uma está internada em estado grave. Bruno Lima da Costa Soares, 34, estudante e concursado da Petrobras, sofreu perfurações no coração e pulmão e teve o baço retirado durante cirurgia. A outra vítima levou um tiro de raspão e passa bem.

A rodoviária confirmou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais e bombeiros", diz nota divulgada pela concessionária ontem.

O terminal foi evacuado e as operações suspensas durante as negociações. O local foi reaberto por volta das 19h30. A orientação era para remarcação das viagens.

Homem de 29 anos fugia de facção, segundo a polícia

Paulo Sérgio de Lima, 29, foi preso em flagrante no fim da tarde de ontem. Ele deve responder por tentativa de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e porte de arma de fogo de uso restrito. A ação durou cerca de três horas.

O sequestrador tentava fugir do Rio após "desavenças com facção criminosa", segundo a Polícia Militar. O UOL entrou em contato com a defesa dele, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

De acordo com o delegado Mário Andrade, titular da 4ª DP, Lima já tinha cinco passagens pela polícia. Duas no Rio, por assalto a ônibus e roubo, e três em Minas Gerais, por dano qualificado, roubo e homicídio.

Lima disse à polícia que confundiu um passageiro com um policial. "Quando os passageiros estavam entrando no ônibus, ele [suspeito] achou que seriam policiais e fez menção de entregar a arma", relatou o delegado. "O passageiro se assustou, saiu correndo, e ele [Lima] efetuou os disparos."

Os 16 reféns passam bem e foram prestar depoimento na delegacia na noite de ontem. Entre eles, havia criança e idosos.