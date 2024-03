Sequestrador de ônibus no Rio diz que policiais 'atrapalharam' sua viagem

O homem que sequestrou um ônibus ontem na Rodoviária Novo Rio, centro do Rio de Janeiro, disse que os policiais "atrapalharam" sua viagem com destino a Minas Gerais.

O que aconteceu

Ele deu a declaração ao sair da delegacia. Quando questionado sobre o que motivou o sequestro, Paulo Sérgio de Lima disse: "Eu estava indo viajar e me atrapalharam, os policiais. [Inaudível] Eu estava indo viajar, estragaram a minha viagem. Tá tranquilo, tá suave". A falafoi transmitida pelo SBT Rio e Balanço Geral (Record TV).

Preso comprou passagem para Juiz de Fora (MG). Poucas horas depois, ele rendeu 16 pessoas em um ônibus e baleou outras duas. Reportagem do UOL mostrou que Lima chegou no guichê 38 por volta das 13h50 e pagou o valor em espécie. O preço da passagem para a cidade mineira chega a R$ 121.

Lima foi encaminhado hoje para o presídio de Benfica e a audiência de custódia está marcada para amanhã (14). Ele deve responder por tentativa de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e porte de arma de fogo de uso restrito.

Sequestrador trocou tiros com os policiais

Lima trocou tiros com policiais e manteve 16 reféns por cerca de três horas — depois, se entregou. Em depoimento, ele disse que confundiu um passageiro com um policial. "Quando os passageiros estavam entrando no ônibus, ele [suspeito] achou que seriam policiais e fez menção de entregar a arma", relatou o delegado Mário Andrade, da 4ª DP. "O passageiro se assustou, saiu correndo, e ele [Lima] efetuou os disparos."

O sequestrador tentava fugir do Rio após "desavenças com facção criminosa", segundo a Polícia Militar. A reportagem entrou em contato com a defesa dele, mas não obteve retorno até a publicação do texto.

Os 16 reféns passam bem e foram prestar depoimento na delegacia na noite de ontem. Entre eles, havia criança e idosos.

O Grupo Guanabara, da viação Sampaio, dona do ônibus, disse que disponibilizou psicólogo e advogado para acompanhar as vítimas. No Instagram, também informou que enviou um ônibus para doação de sangue em nome do passageiro que ficou ferido e continua internado.

Tornozeleira eletrônica descarregada

Lima já tinha cinco passagens pela polícia, de acordo com o delegado Andrade. Duas no Rio, por assalto a ônibus e roubo, e três em Minas Gerais, por dano qualificado, roubo e homicídio.

A PM diz que ele havia sido preso em 2019 e saído do sistema penitenciário em 2022. Ele deixou a tornozeleira eletrônica descarregar em outubro de 2022 e não voltou a ativar o dispositivo. Além desse episódio, a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) já havia comunicado outras quatro violações cometidas pelo sequestrador à Justiça.

Por seis vezes, a Seap e o Ministério Público pediram o retorno de Lima à prisão pelo descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica. O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) não respondeu ao pedido.

Foi instaurada uma Sindicância Administrativa para apurar especificamente as circunstâncias processuais e cartorárias relacionadas aos fatos noticiados, assim como as correspondentes responsabilidades.

Nota do TJRJ

Rodoviária foi evacuada

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a correria e o desespero de pessoas que tentavam se proteger dos disparos. Duas pessoas foram baleadas — uma está internada em estado grave. Bruno Lima da Costa Soares, 34, estudante e concursado da Petrobras, sofreu perfurações no coração e pulmão e teve o baço retirado durante cirurgia. A outra vítima levou um tiro de raspão e passa bem.

A rodoviária confirmou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais e bombeiros", diz nota divulgada pela concessionária ontem.

O terminal foi evacuado e as operações suspensas durante as negociações. O local foi reaberto por volta das 19h30. A orientação era para remarcação das viagens.