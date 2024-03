Rússia adverte que guerra na Ucrânia pode sair de controle por ação de um ou dois países da Otan

MOSCOU (Reuters) - A Rússia alertou nesta quarta-feira que a guerra na Ucrânia poderia sair do controle e se expandir geograficamente devido a ações imprudentes de um ou dois Estados membros da aliança militar da Otan.

Em uma resposta à Reuters, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou acredita que o Ocidente está caminhando "à beira do abismo" e empurrando o mundo para o limite também com suas ações sobre a Ucrânia.

Zakharova também aconselhou o Ocidente a desistir da ideia de derrotar estrategicamente a Rússia.

(Reportagem de Dmitry Antonov)