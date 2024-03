Renner: 'Ser fashion é não abrir mão da qualidade'

A Renner lançou ontem (12) sua coleção para a temporada Outono/Inverno 2024. O evento foi realizado no terraço do Edifício Viadutos, em São Paulo e reuniu clientes, criadores de conteúdo e gerentes de 50 lojas de todo o Brasil.

O evento foi o primeiro comandado por Renata Altenfelder, diretora de Marketing do ecossistema da Lojas Renner, no cargo desde janeiro - até então, Renata era diretora executiva global de marca da Motorola Mobility. UOL Mídia e Marketing conversou com a executiva, momentos antes do evento. Confira:

Em sua comunicação, a Renner fala muito do 'estilo de ser livre' do consumidor, que eles precisam ter autenticidade na forma de usar as roupas. Como isso funciona na prática?

Este é um novo momento da nossa campanha, que começou o ano passado. Ele celebra a possibilidade de a mulher ser livre, de buscar sua verdade, de poder se expressar. Todas as peças foram pensadas para oferecer opções, serem misturadas dentro das três temáticas que estamos trabalhando ("Clássicas Nem Tanto", "Dark Romântico" e "Utilitário Futurista").

Renata Altenfelder, diretora de marketing do ecossistema da Lojas Renner Imagem: Divulgação/Alexandre Virgílio

Para trazer isso para a vida real, nada melhor do que pensar em São Paulo, um lugar que é tão plural, que você encontra tanto tipo diferente de pessoas, de culturas. E viemos para o centro de São Paulo, em um prédio ícone da arquitetura de São Paulo.

Trouxemos clientes, criadores de conteúdo e colaboradores para conversar com nossos estilistas, com as pessoas que desenharam essa coleção. Essa é uma maneira de humanizar a marca, de humanizar essa coleção. Também estamos trazendo pessoas que representam autenticidade, como Astrid Fontenelle, Isa Scherer e Thai de Melo, entre outros nomes.

E como é estar em todos os pontos de contato com o consumidor? Cresce a relevância dos criadores de conteúdo? Como realizar esse alinhamento para que as mensagens sejam passadas da melhor forma?

Primeiro que tudo, é preciso que a marca conheça a sua verdade. A gente fala sobre autenticidade, sobre encantamento, sobre conexão e cumplicidade com a mulher.

Em segundo lugar, sabendo se identificar, você busca se associar a creators que tenham verdades próximas (ou complementares) a quem você é. Quando encontramos essas pessoas, que acreditam nessas mesmas verdades, isso fica natural e fluído.

Como está a concorrência com marcas consideradas de 'fast fashion'? Como convencer o consumidor a escolher a Renner - e não uma marca que pode ser mais barata?

O consumidor busca qualidade. E isso é algo que a Renner não abre mão. Temos também todo o trabalho de sustentabilidade, da rastreabilidade do algodão, com as comunidades onde estamos inseridos, que compartilham dos mesmos valores e dos mesmos princípios. Isso também é ser fashion.

Claro que, quando falamos de moda, existem algumas peças que vão fazer parte daquele momento. Algumas coisas são perenes, outras não. A inteligência do time de estilo, da construção da coleção, é entender isso. Esse é o segredo.