Reino Unido quer pagar imigrantes para convencê-los a ir para Ruanda

O Ministério do Interior britânico anunciou, nesta quarta-feira (13), que quer propor a imigrantes irregulares que partam voluntariamente para Ruanda, em uma medida que estaria acompanhada de um incentivo de até 3.000 libras (19 mil reais), segundo o The Times.

Há quase dois anos, o governo conservador planeja expulsar para Ruanda os imigrantes que chegaram de forma irregular, um projeto muito controverso e condenado por diversas organizações, incluindo a ONU.

Para o primeiro-ministro Rishi Sunak, essa é "uma prioridade nacional urgente", com a necessidade de ganhar votos ante a perspectiva de eleições legislativas este ano, ainda sem data, mas nas quais os trabalhistas são apontados como favoritos, segundo as pesquisas.

No entanto, até agora nenhum avião com imigrantes decolou em direção a Ruanda.

Após vários reveses nos tribunais, um novo projeto de lei está sendo debatido no Parlamento, onde enfrenta uma forte oposição da Câmara dos Lordes.

Mas, agora, um novo acordo com o governo de Ruanda pode permitir que os imigrantes partam de forma voluntária, indicou nesta quarta o Ministério do Interior, confirmando informações do The Times.

"Estamos estudando a possibilidade de enviar voluntariamente para Ruanda aqueles (imigrantes) que não têm o direito de estar aqui", afirmou um porta-voz do Ministério.

De acordo com o The Times, os migrantes poderiam receber até 3.000 libras por concordarem em ir para Ruanda voluntariamente.

