Putin alerta o Ocidente: Rússia está pronta para guerra nuclear

Por Guy Faulconbridge e Lidia Kelly

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin advertiu o Ocidente nesta quarta-feira que a Rússia está tecnicamente pronta para uma guerra nuclear e que, se os Estados Unidos enviarem tropas para a Ucrânia, isso seria considerado uma escalada significativa do conflito.

Putin, falando poucos dias antes das eleições de 15 a 17 de março, que certamente lhe darão mais seis anos no poder, disse que o cenário de guerra nuclear não está "precipitado" e que ele não vê necessidade de usar armas nucleares na Ucrânia.

"Do ponto de vista técnico-militar, estamos, é claro, prontos", disse Putin, de 71 anos, à televisão Rossiya-1 e à agência de notícias RIA, em resposta a uma pergunta se o país estava realmente pronto para uma guerra nuclear.

Putin afirmou que os EUA entendem que, se enviarem tropas norte-americanas para o território russo - ou para a Ucrânia - a Rússia trataria a ação como uma intervenção.

"(Nos EUA) há especialistas suficientes no campo das relações russo-americanas e no campo da contenção estratégica", disse Putin, o principal tomador de decisões na maior potência nuclear do mundo.

"Portanto, não acho que aqui tudo esteja se precipitando para isso (confronto nuclear), mas estamos prontos para isso."

A advertência nuclear de Putin veio junto com outra oferta de conversações sobre a Ucrânia como parte de uma nova demarcação da segurança europeia pós-Guerra Fria. Os EUA dizem que Putin não está pronto para conversas sérias sobre a Ucrânia.

A guerra na Ucrânia desencadeou a mais profunda crise nas relações da Rússia com o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962, e Putin advertiu várias vezes que o Ocidente corre o risco de provocar uma guerra nuclear se enviar tropas para lutar na Ucrânia.

Putin enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra em grande escala após oito anos de conflito no leste da Ucrânia entre as forças ucranianas de um lado e os ucranianos pró-russos e representantes russos do outro.

GUERRA NUCLEAR?

Em um ano de eleições nos EUA, o Ocidente está discutindo como apoiar Kiev contra a Rússia, que agora controla quase um quinto do território ucraniano e está se rearmando muito mais rápido do que o Ocidente e a Ucrânia.

Kiev afirma que está se defendendo de uma guerra de conquista ao estilo imperial, criada para apagar sua identidade nacional. A Rússia diz que as áreas que controla na Ucrânia agora são da Rússia.

Putin tem enviado uma série de alertas nucleares públicos aos EUA com o objetivo de desencorajar um maior envolvimento na Ucrânia - uma ação que, segundo o Kremlin, marcaria um deslize para uma guerra mundial.

Washington afirma que não observou grandes mudanças na postura nuclear da Rússia, mas os avisos nucleares públicos de Putin - que rompem com a extrema cautela da liderança soviética em relação a tais comentários - têm semeado preocupação em Washington.

(Reportagem de Guy Faulconbridge em Moscou e Lidia Kelly em Melbourne)