PS5 está por R$ 3.750 e Nintendo Switch sai com R$ 700 de desconto; confira

A Semana do Consumidor, evento de promoções que acontece até esta sexta-feira (15), reúne uma série de descontos para os amantes de games.

O Guia de Compras UOL encontrou versões do PlayStation 5 e do Nintendo Switch a preços convidativos para a categoria. Os preços começam em R$ 1.999,90.

Esse é o console mais desejado da Sony, com SSD de 825 GB e contendo apenas um controle DualSense na cor branca. Vale ressaltar que ele não possui leitor de discos, e os jogos devem ser baixados diretamente pela PlayStation Store.

Esse pacote também traz o console sem leitor de discos e o DualSense branco. O diferencial é que ele inclui um código digital para download do jogo completo "God of War: Ragnarök", último game da franquia de sucesso.

O console híbrido da Nintendo tem como diferencial poder ser jogado tanto ligado a um televisor quanto de maneira portátil, utilizando a tela de OLED de 7 polegadas. Ele possui 64 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com cartões de memória. Os dois joy-con (controles), nas cores azul e vermelho, podem ser utilizados por um ou dois jogadores simultaneamente.

O modelo vem com o jogo Super Smash Bros Ultimate Digital e mais três meses de assinatura da plataforma Nintendo Switch Online.

A versão OLED do Nintendo Switch tem o funcionamento idêntico ao do modelo básico quando está conectado à televisão, mas traz uma série de melhorias para quem gosta de aproveitar o console em sua função portátil. Além da tela OLED de 7 polegadas, que é maior e tem mais qualidade de imagem, o som foi melhorado, para trazer uma experiência mais imersiva. Acompanha um par de joy-con na cor branca.

Modelo tem o funcionamento parecido com os anteriores, mas é uma versão mais simples, projetada exclusivamente para jogos no modo portátil, segundo o fabricante. Ele vem com elementos de design inspirados no game Animal Crossing, que permite o download completo do jogo na versão New Horizons!

*Com texto de Carlos França Jr, publicado em 06 de novembro de 2023

Quer saber mais sobre produtos de bem-estar, de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).