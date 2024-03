Pirelli anuncia investimento de R$ 200 milhões em polo no Brasil

CAMPINAS E REGIÃO, 13 MAR (ANSA) - A Pirelli anunciou nesta quarta-feira (13) R$ 200 milhões em investimentos em seu polo industrial em Campinas, interior de São Paulo, em meio à onda de aportes prometidos pela indústria automotiva no Brasil nas últimas semanas.

O montante se junta aos R$ 150 milhões confirmados recentemente para aquisição da empresa brasileira de produção de borracha natural Hevea-Tec, totalizando R$ 350 milhões.

Dos R$ 200 milhões, uma parte será destinada à construção de um novo armazém de mais de 56 mil metros quadrados e capaz de estocar até 800 mil pneus, com inauguração prevista para 2025, projeto feito em parceria com as empresas Galapagos Capital, Monto Engenharia e TZI Properties.

Outra parte já foi alocada em um laboratório de última geração inaugurado nesta quarta-feira para testes indoor e de matérias-primas e que, segundo o CEO da Pirelli para a América do Sul, Cesar Alarcon, tem "qualidade de Fórmula 1".

"Com o anúncio de hoje, confirmamos Campinas como centro nevrálgico de nossas operações na América Latina, não só do ponto de vista da capacidade de produção, mas também da escolha dessa fábrica como polo de tecnologia, inovação e geração de valor", disse o executivo.

A planta da Pirelli em Campinas completou recentemente 54 anos e fabrica pneus para carros, motos, veículos pesados e competições de esporte a motor, como a Fórmula 4, gerando 2,5 mil empregos diretos e 1,2 mil indiretos. Também exporta para diversos países, principalmente os Estados Unidos - cerca de um terço da produção da empresa italiana no Brasil é destinada ao mercado externo.

O setor automotivo brasileiro vem passando por uma intensa movimentação nos últimos meses, com montadoras anunciando grandes aportes para os próximos anos, lideradas pela Stellantis, que investirá R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030. No entanto, segundo Alarcon, a decisão sobre os R$ 200 milhões foi tomada "há muito tempo".

"Nos últimos seis anos, a Pirelli investiu R$ 2 bilhões no Brasil", declarou o CEO, acrescentando que o crescimento da produção de veículos e a demanda por novas tecnologias podem favorecer futuros aportes da fabricante de pneus. "Temos oportunidade para crescer ainda mais", garantiu.

A cerimônia teve a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi, e do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, que afirmou que o investimento da Pirelli é mais uma prova da importância da inovação italiana para o desenvolvimento do Brasil. "E um testemunho da validade das celebrações dos 150 anos da imigração italiana", ressaltou. (ANSA).

