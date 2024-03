Pausa dos EUA em financiamento de agência da ONU para palestinos pode se tornar permanente

Por Humeyra Pamuk e Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades dos Estados Unidos estão se preparando para que uma pausa no financiamento da principal agência da Organização das Nações Unidas para os palestinos se torne permanente devido à oposição no Congresso, mesmo com o governo do presidente Joe Biden insistindo que o trabalho humanitário do grupo é indispensável.

Os Estados Unidos, junto de mais de uma dúzia de países, suspenderam o financiamento da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA, na sigla em inglês) em janeiro, depois que Israel acusou 12 dos 13.000 funcionários da agência de participarem do ataque mortal do grupo palestino Hamas em 7 de outubro.

A ONU iniciou uma investigação sobre as alegações, e a UNRWA demitiu alguns funcionários depois que Israel forneceu à agência informações sobre o caso.

Os EUA -- que são o maior doador da UNRWA, fornecendo de 300 milhões a 400 milhões de dólares por ano -- disseram que querem ver os resultados da investigação e as medidas corretivas tomadas antes de considerar a retomada do financiamento.

Mesmo que a pausa seja suspensa, apenas cerca de 300.000 dólares -- o que restou dos fundos já aprovados pelo Congresso -- seriam liberados para a UNRWA. Qualquer valor adicional exigiria uma nova aprovação dos parlamentares.

A oposição bipartidária no Congresso ao financiamento da UNRWA torna improvável que os EUA retomem as doações regulares em breve, mesmo que países como a Suécia e o Canadá tenham dito que reiniciarão suas contribuições.

Um projeto de lei suplementar de financiamento no Congresso dos EUA, que inclui ajuda militar a Israel e à Ucrânia e é apoiado pelo governo Biden, contém uma cláusula que impediria a UNRWA de receber recursos.

As autoridades dos EUA dizem reconhecer "o papel fundamental" que a UNRWA desempenha na distribuição de ajuda dentro da Faixa de Gaza, que tem sido levada à beira da fome pela ofensiva de Israel nos últimos cinco meses.

"Temos que planejar para o fato de que o Congresso pode tornar essa pausa permanente", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, aos repórteres na terça-feira.

Washington tem procurado trabalhar com parceiros humanitários no local, como a Unicef e o Programa Mundial de Alimentos, para continuar a fornecer ajuda.

Mas as autoridades estão cientes de que a UNRWA é difícil de substituir.

"Há outras organizações que agora estão distribuindo alguma ajuda dentro de Gaza, mas esse é o principal papel que a UNRWA está equipada para desempenhar e que ninguém mais está, devido ao seu trabalho de longa data, suas redes de distribuição e sua história dentro de Gaza", disse Miller.