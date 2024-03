OpenAI chega a acordo com Le Monde e espanhol Prisa Media

A startup americana OpenAI, criadora do aplicativo de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT, anunciou nesta quarta-feira (13) um acordo de colaboração com o jornal francês Le Monde e o grupo espanhol Prisa Media (El País, As).

"Nossa colaboração facilitará aos usuários do ChatGPT acesso aos conteúdos de alta qualidade do Le Monde e Prisa Media sobre acontecimentos recentes, e esses conteúdos também contribuirão para o treinamento de nossos modelos", precisou a OpenAI, que já colabora com o grupo de mídia alemão Axel Springer (editor do tabloide Bild) e a agência de notícias americana AP.

As equipes do Le Monde poderão "apoiar-se em tecnologias da OpenAI para desenvolver projetos ou funcionalidades utilizando a IA", detalharam Louis Dreyfus, presidente do conselho de diretores do Le Monde, e Jérôme Fenoglio, diretor do jornal, em seu site.

Trata-se do "primeiro dispositivo de proteção de nosso trabalho e de nossos direitos" frente à "revolução da IA", acrescentaram.

Os diretores do Le Monde justificam essa parceria pela necessidade de combater os riscos relacionados à IA em matéria de informação, começando pela difusão de notícias falsas, e "a vantagem de consolidar" um "modelo econômico proporcionando uma fonte significativa de receitas adicionais".

"Este é um passo definitivo para o futuro das notícias, onde a tecnologia e a experiência humana se fundem para enriquecer a experiência do leitor", afirmou, por sua vez, Carlos Núñez, diretor e CEO da Prisa Media.

