Obra de Banksy em Nápoles é 'alterada' em ato pró-Palestina

NÁPOLES, 13 MAR (ANSA) - A famosa obra do artista de rua britânico Banksy em Nápoles, a "Madonna com la Pistola" ("Nossa Senhora com uma Arma"), amanheceu nesta quarta-feira (13) com algumas modificações, incluindo a palavra "Gaza" e uma imagem de um grupo de crianças mortas ou feridas por bombardeios aos pés da santa.

O "ato de vandalismo" pró-Palestina foi realizado durante a madrugada por desconhecidos, mas não chegou a danificar a obra porque desde a sua descoberta, em 2016, foi protegida com uma estrutura metálica e de vidro.

Além de um adesivo com a inscrição "Gaza" afixado na cabeça de Nossa Senhora, um grande estêncil foi colocado no vidro representando um grupo de crianças nuas mortas ou feridas.

As autoridades do sul da Itália abriram uma investigação para encontrar os responsáveis.

Localizada na Piazza Girolamini, no centro histórico de Nápoles, a "Madonna con la Pistola" consta em um grafite de uma nossa senhora em branco e preto rezando e, no lugar da sua auréola, uma arma paira sobre sua cabeça. (ANSA).

