Na China, Country Garden deixa de pagar US$ 13,4 milhões em juros sobre bônus doméstico

A gigante imobiliária chinesa Country Garden deixou de pagar na terça-feira (12) juros equivalentes a US$ 13,4 milhões sobre bônus denominados em yuans e com vencimento em 2026, segundo comunicado da empresa enviado ao The Wall Street Journal.

Foi a primeira vez que a Country Garden falhou no pagamento de um bônus doméstico, mas a empresa já havia deixado de honrar dívidas com credores externos. Em outubro do ano passado, a empresa deu calote em um bônus denominado em dólares e agora enfrenta um pedido de liquidação em Hong Kong relacionado a empréstimos em torno de US$ 200 milhões.

A Country Garden atribuiu sua última falha de pagamento "à recuperação decepcionante das vendas", mas disse que se esforçará para levantar os recursos durante o período de carência de 30 dias. Fonte: Dow Jones Newswires.