Mulher desaparece após deixar filhos com amiga; carro é achado carbonizado

Uma mulher de 31 anos está desaparecida há oito dias em São Paulo, desde que deixou os filhos com uma amiga. O carro dela foi encontrado carbonizado.

O que aconteceu

Amanda Lancha saiu de casa no último dia 5 sem dar maiores esclarecimentos para a família. A mulher deixou duas crianças, de 5 e 10 anos, com uma amiga que morava com ela em Itaquera, bairro da zona leste de São Paulo. Amanda saiu da residência por volta das 15h e não foi mais vista desde então.

O carro foi encontrado no bairro Vila Santo Henrique no início da noite de terça-feira (12). Policiais militares patrulhavam na região quando avistaram o veículo queimado no acostamento da rodovia Via Parque, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Uma perícia foi solicitada ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como incêndio.

Detalhes da investigação não serão divulgados. A 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP investiga o caso e "todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para localizar a vítima". Informações estão sendo preservadas para garantir a autonomia do trabalho policial, afirmou a SSP.

Família pede ajuda nas redes sociais. Os familiares de Amanda publicaram uma postagem pedindo informações que possam colaborar nas buscas.

Com Estadão Conteúdo