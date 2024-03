Mulher desaparece em Itaquera após deixar filhos com amiga; polícia investiga

Uma mulher de 31 anos está desaparecida há oito dias após ter deixado os filhos, duas crianças de 5 e 10 anos, com uma amiga com quem dividia a casa em Itaquera, bairro da zona leste de São Paulo. Amanda Lancha saiu de casa no último dia 5 por volta das 15h sem dar maiores esclarecimentos para a família. Em uma publicação, a mãe, Mércia Lara, disse não ter notícias da filha desde então.

O caso foi registrado virtualmente e segue sendo investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para localizar a vítima. "Maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", disse a Secretaria.

Amanda é natural de Santos, no litoral paulista, mas mora em São Paulo há dois anos. Nas redes sociais, a família compartilha uma postagem solicitando informações que possam colaborar nas buscas por ela. Procurados pela reportagem, os familiares preferiram não se manifestar.