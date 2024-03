Minério de ferro atinge mínima de mais de 6 meses com crescente temor de queda da demanda na China

Por Cassandra Yap e Amy Lv

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira devido a temores de uma redução na demanda da China, principal consumidor de minério, em meio à crescente manutenção de equipamentos entre as siderúrgicas e às mais recentes restrições ambientais na região norte do país.

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 2,53%, a 807,5 iuanes (112,29 dólares) por tonelada, o menor valor desde agosto de 2023.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 4,42%, para 103,45 dólares a tonelada, o menor valor desde agosto de 2023, depois que dados de inflação dos EUA mais fortes do que o esperado obscureceram as perspectivas de o Federal Reserve cortar as taxas de juros em breve.

A pressão sobre os preços do principal ingrediente da fabricação de aço está aumentando a preocupação com uma possível redução adicional da demanda nas próximas semanas, disseram os analistas.

Há um aumento na manutenção de altos-fornos entre as usinas nesta semana, indicando queda adicional na produção de metais quentes, disse a consultoria Shanghai Metals Market em uma nota.

A produção diária de aço bruto nas usinas caiu 3,38% em relação ao período anterior, para cerca de 2,06 milhões de toneladas nos primeiros dez dias de março, segundo dados da Associação de Ferro e Aço da China (CISA).

O sentimento azedou com a notícia de que a cidade de Tangshan, na província de Hebei, no norte da China, o principal centro de produção de aço do país, anunciou a implementação de uma resposta de emergência de nível dois a partir de quarta-feira, em meio à previsão de forte poluição do ar.

Normalmente, as usinas siderúrgicas locais são obrigadas a reduzir a produção durante ações emergenciais.

Além disso, a falta de detalhes sobre medidas adicionais de apoio para reanimar os mercados imobiliários chineses continuou a ser um empecilho, disseram os analistas do ANZ em uma nota.

"A queda nas vendas de casas e os problemas de financiamento parecem estruturais, sinalizando pouco espaço para qualquer melhoria nesta temporada de construção", acrescentaram.

(Reportagem de Cassandra Yap e Amy Lv)