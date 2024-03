Militares israelenses dizem ter matado membro "significativo" do Hamas em ataque no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas de Israel disseram ter matado o membro do Hamas Hadi Ali Mustafa, no sul do Líbano, nesta quarta-feira.

Mustafa, que foi atingido na cidade libanesa de Tiro, era um agente "significativo" do Hamas, responsável por ataques contra alvos israelenses e judeus em todo o mundo.

(Reportagem da Redação de Jerusalém)