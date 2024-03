Mendonça rebate Gilmar Mendes sobre 'narcomilícia evangélica': 'Fala grave'

Do UOL, em São Paulo

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu, nesta quarta-feira (13), fala do ministro Gilmar Mendes sobre a existência de uma suposta "narcomilícia evangélica" no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Gilmar disse, em entrevista à GloboNews na terça-feira (12), que a afirmação foi feita por "um dos oradores" durante uma reunião no STF. "Uma narcomilícia evangélica, aparentemente no Rio de Janeiro, onde já se tem um acordo entre narcotraficantes e milicianos pertencentes ou integrados a uma rede evangélica. É algo muito sofisticado".

Mendonça definiu a fala como "grave", em nota divulgada nas redes sociais. "Se isso ocorreu, trata-se de fala grave, discriminatória e preconceituosa, pois dirigida a uma comunidade religiosa em geral".

Porém, o ministro, que é pastor, escreveu que Gilmar Mendes reafirmou "seu respeito à comunidade evangélica" em uma conversa entre os dois. "[Disse] que de sua parte não houve qualquer intenção em constranger seus membros e que estaria à disposição da liderança da igreja para conversar e esclarecer o assunto".

André Mendonça ainda cobrou a punição de "pessoas que se dizem ou se fazem passar por evangélicas". "Afirmo, com total segurança, que o segmento evangélico é o maior interessado na apuração desses fatos". O ministro também pede a pessoas e autoridades que tenham informações sobre isso que denunciem o caso.

Mendonça foi indicado ao STF em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro. O pastor evangélico já protagonizou embates com outros colegas de Corte, a exemplo do ministro Alexandre de Moraes. Em setembro do ano passado, Mendonça chegou a dizer que "não coloque palavras na minha boca".