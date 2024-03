Mariana Ferrão: 'Ser gentil não significa fazer tudo que as pessoas pedem'

Uma pessoa considerada legal e outra tida como gentil podem até ter algumas semelhanças, mas existe uma diferença crucial entre as duas: o valor que elas dão para a opinião alheia. É o que diz Mariana Ferrão no vigésimo quinto episódio do quadro 'Mari vs Mari', que vai ao ar às quartas e sextas nas redes sociais de VivaBem.

A jornalista e palestrante em saúde mental compartilha uma frase curiosa que ouviu certa vez: "Você não vai ter problema comigo, porque eu ganhei o 'troféu joinha' de todo mundo". O que o interlocutor estava querendo dizer é que todos concordavam que ele era uma pessoa legal. Mas o que significa ser legal?

"Uma pessoa que diz que é legal e que recebe o 'troféu joinha' é uma pessoa que está, na maior parte das vezes, muito mais preocupada em ser aceita e agradar ao outro do que em fazer algo bom para você", opina Ferrão.

Ser legal é uma estratégia de adaptação social pra você conviver com as pessoas porque você, na verdade, precisa de aceitação e de carinho. Mariana Ferrão

Já a pessoa gentil nem sempre irá fazer o que os outros querem ou esperam que ela faça, diferencia a jornalista.

Ser gentil é ter a possibilidade de olhar pro outro com amor. Mariana Ferrão

