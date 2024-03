Líderes de França, Alemanha e Polônia se reunirão na 6ª para discutir Ucrânia

BERLIM (Reuters) - O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da França, Emmanuel Macron, vão se reunir em Berlim na sexta-feira para discutir a ajuda à Ucrânia.

As discussões, anunciadas por Tusk e confirmadas por uma fonte do governo alemão, serão a primeira reunião de alto nível do "Triângulo de Weimar" -- uma plataforma de cooperação política entre Alemanha, França e Polônia criada em 1991 -- desde que ele retornou ao cargo de premiê polonês no final do ano passado.

"Conversei com o presidente sobre como mobilizar nossos parceiros na Europa", disse Tusk à emissora estatal TVP Info em uma entrevista na noite de terça-feira, após conversas com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington. "Uma cúpula do Triângulo de Weimar foi convocada com urgência para sexta-feira."

Scholz e Macron falarão um com o outro primeiro antes de se juntarem a Tusk, disse uma fonte do governo alemão.

A reunião ocorre em meio à tensão entre os líderes franceses e alemães por questões como a abordagem em relação ao conflito na Ucrânia, mais recentemente provocada pelo fato de Macron não descartar o envio de tropas terrestres para a guerra.

Desde a formação do novo governo polonês no final do ano passado, houve apenas uma reunião do Triângulo de Weimar entre ministros das Relações Exteriores, mas os três países têm expressado o desejo de intensificar as relações.

(Por Andreas Rinke, John Irish, Alan Charlish e Pawel Florkiewicz)