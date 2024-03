Líder no Senado: PT avalia se processará Ciro por fala sobre precatórios

O PT está analisando um possível processo contra Ciro Gomes por ele denunciar um suposto caso de corrupção no pagamento de precatórios pelo governo Lula (PT), afirmou o líder do partido no Senado, Beto Faro, no UOL News da manhã desta quarta-feira (13).

O PT está analisando [um processo]. Estou dialogando com a direção nacional para ver se o PT vai entrar com processo.

O que aconteceu?

Ciro afirma que os R$ 93 bilhões dos precatórios quitados pelo governo federal foram parar nos cofres dos bancos. Em entrevista à CNN no início do mês e em vídeo publicado no último domingo (10), Ciro diz que instituições financeiras do país já teriam comprado direitos dos precatórios dos credores a valores com fortes descontos —lucrando, portanto, alto com a decisão do governo de pagá-los.

O que diz o BC

Apenas 3,4% do valor foi pago a bancos. Foram quitados R$ 93 bilhões de precatórios [sentenças judiciais] atrasados. O pagamento foi realizado pelo governo federal após autorização pelo STF. Somente R$ 3,18 bilhões (3,4% do total) foram pagos aos bancos detentores desses títulos judiciais, diz o BC.

Dos R$ 3,18 bilhões, somente R$ 1,68 bilhão é de precatórios adquiridos de terceiros pelos bancos. O R$ 1,5 bilhão que resta são precatórios não de terceiros, mas dos próprios bancos.

Do total quitado, R$ 49 bilhões são de natureza alimentar. Os valores são pagos em grande parte a trabalhadores e aposentados que já tinham ganho em definitivo ações judiciais com trânsito em julgado (sem possibilidade de recurso) contra a União.

Não temos dar resposta a tudo que Ciro Gomes fala, diz senador

O senador também disse que o governo não vai responder a tudo que Ciro falar.

As falas do Ciro contra o governo do presidente Lula e o PT não é de hoje, inclusive criando problemas no próprio grupo político que ele pertence. O governo do presidente Lula tem valorizado os instrumentos que fazem o processo de fiscalização, auditagem e investigação [...] É uma invenção para tentar tirar o foco de uma questão que está dando certo no Brasil: o aumento de emprego, a inflação dentro da meta e trazer o pobre para o orçamento.

Temos que dar alguma resposta, o PT está analisando isso. Mas também não vamos ficar dando resposta todo dia ao Ciro, que é outra coisa que ele faz nas redes: ficar falando o tempo inteiro dessa questão. Não temos que ficar dando resposta a tudo que o Ciro for falar, se não a gente deixa de fazer o governo.

