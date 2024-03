Lecce anuncia substituto de técnico após demissão por cabeçada

LECCE, 13 MAR (ANSA) - O Lecce anunciou nesta quarta-feira (13) a contratação de Luca Gotti como o novo treinador do time principal, após Roberto D'Aversa ser demitido depois de dar uma cabeçada no atacante Thomas Henry, do Hellas Verona, em partida disputada no último domingo (10).

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, o clube informa que Gotti assinou contrato até 30 de junho, com renovação caso seja necessário.

Além disso, divulgou sua nova equipe: o assistente técnico Dan Vesterby Thomassen; o colaborador técnico Stefano Daniel; o preparador físico Salvatore Sciuto; o analista de jogo Simone Greco; o preparador físico e de recuperação de lesões Giovanni De Luca; e o treinador de goleiros Luigi Sassanelli.

Gotti foi apresentado à imprensa pelo diretor geral da área técnica do clube italiano, Pantaleo Corvino, e pelo diretor esportivo, Stefano Trinchera, no estádio da via del Mare, em Lecce. (ANSA).

