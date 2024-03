Juiz em caso de Trump sobre subversão eleitoral na Geórgia rejeita algumas acusações

WASHINGTON (Reuters) - O juiz Scott McAfee, responsável pelo caso sobre a tentativa de Donald Trump de reverter o resultado da eleição de 2020 no Estado da Geórgia, rejeitou nesta quarta-feira algumas das acusações contra o ex-presidente e alguns de seus corréus, de acordo com um documento do tribunal, enquanto permitiu que o caso prosseguisse.

Ao rejeitar seis das 41 acusações criminais, o juiz do condado de Fulton disse que as alegações dos promotores de que os réus tentaram fazer com que as autoridades violassem seus juramentos não eram suficientemente detalhadas, de acordo com o documento.

As acusações rejeitadas incluem três acusações contra Trump, o candidato presidencial republicano para a eleição de novembro. A acusação central de extorsão contra Trump e seus outros 14 corréus continua ativa.

Trump e os outros réus têm se declarado inocentes das acusações de que formaram uma conspiração criminosa para tentar reverter a derrota do então presidente na Geórgia na eleição de 2020.

McAfee disse que os procuradores poderiam apresentar uma nova acusação mais pormenorizada sobre as acusações rejeitadas.

O caso da Geórgia é um dos quatro processos criminais que Trump está enfrentando. Ele também recebeu acusações federais por seus esforços em desfazer sua derrota na eleição e começará a ser julgado em Nova York neste mês por acusações relacionadas a um suborno a uma estrela pornô.

Trump tem negado ter cometido irregularidades em todos os quatro casos e disse que todos são tentativas de impedi-lo de retornar à Casa Branca.

Steve Sadow, o principal advogado de Trump no caso da Geórgia, disse que os promotores "não conseguiram fazer alegações específicas de qualquer alegado delito" nas acusações que foram rejeitadas.

"Toda a acusação contra o presidente Trump é política, constitui interferência eleitoral e deve ser rejeitada", afirmou Sadow num comunicado.

Um porta-voz do gabinete da procuradora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, que apresentou o caso, disse que os procuradores estão analisando a decisão e se recusou a fazer mais comentários.

Os advogados de Trump e de cinco aliados, incluindo o ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows e o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, contestaram as alegações de que eles tentaram fazer com que os parlamentares da Geórgia violassem seus juramentos de posse, convencendo-os a nomear falsos delegados pró-Trump para a certificação do resultado da eleição.

Duas das seis acusações que McAfee rejeitou estão relacionadas a uma ligação telefônica em janeiro de 2021, quando Trump teria pressionado a principal autoridade eleitoral da Geórgia, Brad Raffensperger, a "encontrar" votos para reverter sua derrota no Estado.

A acusação não especificava com detalhes suficientes como Trump e seus co-réus poderiam ter violado os juramentos de posse ou os respectivos deveres segundo as Constituições dos EUA ou do Estado da Geórgia, concluiu McAfee.

A decisão de McAfee ocorre no momento em que ele se prepara para emitir uma decisão muito esperada sobre se a promotora que está supervisionando o caso, Fani Willis, deve ser desqualificada por conta de um relacionamento amoroso com um advogado que ela contratou para participar do caso.

(Por Andrew Goudsward e Kanishka Singh em Washington)