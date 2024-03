Josias: Não será Aldo Rebelo quem trará votos da esquerda para Nunes

Uma possível indicação de Aldo Rebelo (PDT) como vice não seria suficiente para Ricardo Nunes (MDB) atrair votos da esquerda para sua chapa na disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (13).

Nessa fase em que a campanha está na definição de chapa, há muita pegadinha. Nunes terá que fazer um cálculo de custo-benefício. É melhor ter um vice que agregue.

O Aldo não seria um vice deletério, que vai prejudicar a imagem. Ele tem sua trajetória política: foi um bom presidente da Câmara e não há contra ele nenhuma denúncia de corrupção. É um personagem que não é refratário, mas não sei se adiciona muita coisa à chapa do Nunes.

Não será o Aldo Rebelo que trará os votos da esquerda para o prefeito. Se é essa a ilusão, ela é tosca, até. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o nome de Ricardo Mello, ex-coronel da Rota e indicado por Jair Bolsonaro, pode combinar melhor com os interesses de Nunes, embora não seja um "campeão de votos".

Aldo Rebelo traria esse verniz de ex-comunista, mas alguns eleitores também podem olhar que Nunes está se juntando com alguém que foi ministro da Dilma e do Lula. Pode ser que, nessa relação custo-benefício, Nunes conclua que Ricardo Mello agrega mais a esta altura. As pesquisas mostram que um dos temas que inquietam o paulistano é a segurança pública.

A inserção da Marta na chapa do Boulos tem lógica, porque ela tem voto em uma periferia na qual ele tem dificuldade de entrar. Ela tem uma imagem que não é contrastante em relação ao titular da chapa, harmoniza bem e pode agregar votos. Josias de Souza, colunista do UOL

