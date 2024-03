Itaú, Brahma e Skol são as marcas mais valiosas do Brasil, diz estudo

O Itaú segue como a marca mais valiosa do Brasil, segundo o estudo BrandZ Brasil 2024, elaborado pela Kantar. As marcas de cerveja Brahma e Skol ficaram na 2ª e 3ª colocação, respectivamente.

O que aconteceu

A consultoria Kantar divulgou hoje (12) seu relatório BrandZ Top 50 Marcas Brasileiras Mais Valiosas. O ranking avalia o valor da marca, quantificando a contribuição das marcas para o desempenho financeiro dos negócios.

O Itaú segue na liderança do estudo. Segundo o ranking, a instituição tem um valor de marca de US$ 7,4 bilhões.

Brahma e Skol ficaram na 2ª e 3ª colocação, com valores de marca de US$ 6,6 bilhões e US$ 5,8 bilhões, respectivamente.

Claro (US$ 5,7 bilhões) e Nubank (US$ 4,8 bilhões) fecham a lista das 5 marcas brasileiras mais valiosas -veja, abaixo as 10 primeiras colocadas.

9 marcas estrearam no ranking este ano, com a Localiza chegando na melhor posição (8º lugar).

A classificação de 2024 foi produzido com base "nas opiniões de 10.800 entrevistados, sobre 396 marcas, em 27 categorias", segundo a Kantar.

Para figurar no ranking, a marca deve ter origem no Brasil e ser propriedade de empresa listada em bolsa de valores. Para marcas originárias do Brasil e de propriedade de empresas privadas, suas demonstrações financeiras devem estar disponíveis em domínio público.

O ranking mostra o quão resilientes as marcas têm sido após a disrupção e a incerteza dos últimos anos no Brasil. As marcas brasileiras mais fortes abrangem diversas categorias, desde Vestuário e Cerveja até Cuidados Pessoais e Serviços de Viagem, o que ajuda a equilibrar a classificação para garantir que ela seja menos suscetível às oscilações econômicas

Milton Souza, diretor geral da divisão de insights da Kantar no Brasil

Veja os dez primeiros colocados no ranking das marcas brasileiras mais valiosas, segundo o BrandZ: