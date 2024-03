Inter Miami avança às quartas da Copa dos Campeões da Concacaf com gols de Messi e Suárez

O Inter Miami se classificou nesta quarta-feira (13) para as quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf após derrotar o Nashville por 3 a 1 (5 a 3 no placar agregado), com gols de Lionel Messi e Luis Suárez.

O craque argentino comandou sua equipe nos 50 minutos em que esteve em campo, antes de ser substituído devido a uma sobrecarga na perna direita.

É provável que o astro da 'Albiceleste' não jogue no sábado contra o DC United em duelo da Major League Soccer (MLS), informou seu técnico, Gerardo 'Tata' Martino, na coletiva de imprensa após a partida.

Um gol de Suárez, aos 8 minutos, e outro de 'La Pulga', aos 23, acabaram logo cedo com as esperanças da equipe visitante. E o ponta Robert Taylor garantiu a vitória no segundo tempo (63'), antes do Nashville diminuir com um gol do atacante inglês Sam Surridge nos acréscimos.

"Acho que nos saímos muito bem", comemorou Martino após a partida. "Marcamos um gol cedo e isso nos deu muita tranquilidade", observou o treinador.

O Inter Miami vai enfrentar Monterrey ou Cincinnati nas quartas de final. A equipe mexicana venceu a americana por 1 a 0 no jogo de ida.

© Agence France-Presse