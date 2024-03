Imprensa francesa repercute apoio massivo dos deputados para ajuda militar à Ucrânia

Os principais jornais franceses desta quarta (13) abordam a repercussão da decisão da França de fornecer ajuda militar à Ucrânia. Ontem, terça-feira (12), em uma votação simbólica mas muito representativa da vontade da classe política francesa, os deputados aprovaram, por ampla maioria, o acordo para fornecer assistência ao país atacado por Moscou, incluindo o aumento da cooperação militar e o apoio a uma futura tentativa de adesão ao bloco europeu e à Otan, lembra o Libération.

Os principais jornais franceses desta quarta (13) abordam a repercussão da decisão da França de fornecer ajuda militar à Ucrânia. Ontem, terça-feira (12), em uma votação simbólica mas muito representativa da vontade da classe política francesa, os deputados aprovaram, por ampla maioria, o acordo para fornecer assistência ao país atacado por Moscou, incluindo o aumento da cooperação militar e o apoio a uma futura tentativa de adesão ao bloco europeu e à Otan, lembra o Libération.

O Libé nas bancas nesta quarta-feira (13) conta em detalhes os bastidores da votação no Congresso francês, com gritos de "Slava Ukraini!" ("Glória à Ucrânia!") na presença de Vadym Omelchenko, embaixador ucraniano na França.

Segundo o jornal francês, a frase veio das "entranhas" do primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, que se dirigia aos parlamentares da galeria da Assembleia durante um debate sobre a ajuda da França ao país atacado pela Rússia.

Socialistas e ecologistas aprovaram o acordo com reservas e a esquerda radical da França Insubmissa, assim como os comunistas, se opõem à adesão da Ucrânia às organizações europeias, lembra Libération.

Já o Le Monde traz na capa da edição desta quarta-feira uma entrevista exclusiva com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que afirma que "os jovens franceses não morrerão no front na Ucrânia" e insiste na importância da fala do presidente francês Emmanuel Macron, que não excluía o envio de tropas ao país.

Le Monde fala ainda do debate intempestivo no Parlamento francês que antecedeu o voto sobre a ajuda militar à Ucrânia. Zelensky declarou ao Monde que acredita que Macron deseja uma coalizão de proteção e insistiu na ajuda para a artilharia e os sistemas de defesa aérea da Ucrânia.

Debate "acalorado"

Le Parisien também repercute em sua capa o debate acalorado que precedeu o voto de apoio à Ucrânia no parlamento francês, e que durou mais de duas horas e meia, finalizando com deputados aprovando em grande parte o acordo de segurança bilateral assinado em 16 de fevereiro entre Emmanuel Macron e Zelensky.

Um total de 372 eurodeputados votaram a favor, 99 contra (majoritariamente os grupos França Insubmissa e o Partido Comunista) e 101 se abstiveram (incluindo a extrema direita do partido Reunião Nacional), sublinha Le Parisien.