Ibovespa tem alta discreta em dia de opções; Petrobras perde fôlego

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mantinha um acréscimo discreto nesta quarta-feira, marcada pelo vencimento de opções sobre o índice, com as ações de bancos como Bradesco e BTG Pactual entre os principais suportes positivos, enquanto Petrobras perdia o fôlego apesar da alta dos preços do petróleo no exterior.

Às 12:07, o Ibovespa subia 0,23%, a 127.956,53 pontos. O volume financeiro somava 7 bilhões de reais.

No exterior, o S&P 500 cedia 0,17% em Wall Street em dia de agenda esvaziada, após renovar máxima de fechamento na véspera, enquanto os pregões na Europa tinham um viés positivo. Os mercados no Japão e na China encerraram a quarta-feira no vermelho.

"A ausência de um forte referencial externo, somada aos sinais mistos vindos das principais commodities para o Ibovespa, podem limitar a tomada de risco por aqui", afirmou a equipe da Ágora Investimentos em relatório a clientes.

Análise técnica do Itaú BBA afirmou que o Ibovespa balançou na região de suporte nos últimos dias, mas conseguiu dar uma reviravolta no último pregão e se afastou, novamente, da região de risco de mais quedas, conforme o relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta quarta-feira.

"O copo meio cheio para olhar para esta semana é que uma parte dos índices setoriais da B3 conseguiram se manter próximos às resistências e com expectativa de, quem sabe, superar barreiras importantes nos próximos pregões", afirmaram os analistas.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuava 1,09%, a 36,42 reais, após avançar a 37,33 reais mais cedo, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros continuam monitorando noticiário envolvendo a decisão da empresa de não distribuir dividendos extraordinários e colocar os recursos em uma reserva estatutária. O Globo noticiou que a Petrobras estuda a criação de um novo fundo para receber recursos de dividendos extraordinários com foco em investimentos. No setor, PRIO ON subia 2,67%, PETRORECONCAVO ON valorizava-se 2,84% e 3R PETROLEUM ON tinha elevação de 1,02%.

- VALE ON subia 0,10%, a 60,90 reais, buscando uma melhora após cair a 60,29 reais mais cedo, em mais um dia no qual os preços futuros do minério de ferro caíram na China devido a temores de uma redução na demanda pelo principal consumidor da commodity. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia em queda de 2,53%, a 807,5 iuanes (112,29 dólares) por tonelada, mínima desde agosto de 2023. Investidores também seguem atentos a ruídos sobre o processo de sucessão do presidente-executivo da mineradora.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,41%, a 34,55 reais, também abandonando o sinal negativo visto mais cedo, enquanto BRADESCO PN subia 1,49%, a 14,30 reais e BTG PACTUAL UNIT tinha elevação de 2,03%, a 37,16 reais.

- NATURA&CO ON avançava 1,68%, a 18,79 reais, com agentes financeiros ainda repercutindo os resultados e perspectivas da fabricante de cosméticos para 2024. Analistas do Citi estimam que a empresa pagará um montante máximo de 908 milhões de reais de impostos no primeiro trimestre de 2024 relacionado ao ganho de capital com a venda da Aesop - metade da estimativa anterior de 1,875 bilhão de reais da equipe do banco norte-americano.

- MINERVA ON subia 1,62%, a 6,91 reais, tendo no radar anúncio pela companhia no final da terça-feira de que a China habilitou as fábricas de Araguaína (TO) e de Janaúba (MG) da companhia a exportarem carne bovina para aquele país. No setor, JBS ON tinha elevação de 2,79% e MARFRIG ON mostrava acréscimo de 3,72%.

- GPA ON caía 2,03%, a 3,37 reais, tendo chegado a 3,33 reais na mínima até o momento, menor cotação intradia desde o final de novembro do ano passado. O varejista precifica nesta quarta-feira oferta de ações, que terá os recursos destinados para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras.

- ENERGISA UNIT perdia 2,09%, a 49,60 reais, após divulgar lucro líquido ajustado recorrente de 508,3 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, queda de 5,1% contra igual período um ano antes. Desconsiderando ajustes, o lucro foi de 729,1 milhões de reais, uma alta de 50,3%.

- RANDONCORP PN, que não está no Ibovespa, recuava 1,29%, a 11,47 reais, também após reportar o balanço dos últimos três meses de 2023, com analistas do Itaú BBA afirmando ser um "trimestre para esquecer". A fabricante de implementos rodoviários, contudo, divulgou previsões para 2024, que, de acordo com a equipe do Itaú BBA implicam Ebitda entre 1,6 bilhão e 2 bilhões de reais.