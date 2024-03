Ibovespa avança com bancos, enquanto Petrobras esmorece

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, com as ações de bancos privados entre os principais suportes, assim como os papéis da Vale, enquanto Petrobras não sustentou os ganhos da primeira etapa do pregão, apesar do forte avanço do petróleo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,26%, a 128.006,05 pontos. Na máxima do dia, chegou a 128.529,63 pontos. Na mínima, a 127.438,99 pontos. O volume financeiro somou 28 bilhões de reais, em dia de vencimento de opções do Ibovespa.

Wall Street fechou sem um sinal único, com o S&P 500 caindo 0,19% e o Nasdaq perdendo 0,54%, enquanto o Dow Jones subiu 0,1%, em sessão com agenda esvaziada e alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano.

Na visão do chefe da EQI Research, Luís Moran, o fato de o Ibovespa estar se sustentando em patamar similar ao da semana passada mostra resiliência do mercado brasileiro. Na última quarta-feira, o índice fechou a 128.890,23 pontos

"O que está faltando (para o Ibovespa andar) é o fluxo de estrangeiro, que virá quando o mundo tiver mais certeza sobre quando os juros nos Estados Unidos será reduzido", afirmou.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,99%, a 34,75 reais, abandonando o sinal negativo visto mais cedo, enquanto BRADESCO PN subiu 1,06%, a 14,24 reais e BTG PACTUAL UNIT fechou com elevação de 2,69%, a 37,40 reais. BANCO DO BRASIL ON caiu 1,11%.

- VALE ON encerrou em alta de 0,64%, a 61,23 reais, recuperando-se após cair a 60,29 reais mais cedo, em mais um dia no qual os preços futuros do minério de ferro caíram na China devido a temores de uma redução na demanda pelo principal consumidor da commodity. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia em queda de 2,53%, a 807,5 iuanes (112,29 dólares) por tonelada, mínima desde agosto de 2023. Investidores também seguem atentos a ruídos sobre o processo de sucessão do presidente-executivo da mineradora.

- PETROBRAS PN recuou 1,20%, a 36,38 reais, após avançar a 37,33 reais mais cedo, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros continuam monitorando noticiário envolvendo a decisão da empresa de não distribuir dividendos extraordinários e colocar os recursos em uma reserva estatutária. O Globo noticiou que a Petrobras estuda a criação de um novo fundo para receber recursos de dividendos extraordinários com foco em investimentos. No setor, PRIO ON subiu 2,99%, PETRORECONCAVO ON valorizou-se 1,35% e 3R PETROLEUM ON terminou com elevação de 0,88%.

- JBS ON avançou 3,15%, a 23,26 reais, com investidores ainda repercutindo notícia da véspera de que mais 38 unidades frigoríficas brasileiras foram habilitadas para vender carnes à China. MARFRIG ON fechou com acréscimo de 2,69% e MINERVA ON subiu 1,76%.

- GPA ON caiu 3,20%, a 3,33 reais. O varejista precifica nesta quarta-feira oferta de ações, que terá os recursos destinados para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras.

- ENERGISA UNIT perdeu 1,88%, a 49,71 reais, após divulgar lucro líquido ajustado recorrente de 508,3 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, queda de 5,1% contra igual período um ano antes. Desconsiderando ajustes, o lucro foi de 729,1 milhões de reais, uma alta de 50,3%.

- RANDONCORP PN, que não está no Ibovespa, avançou 1,64%, a 11,81 reais, reagindo após uma abertura mais negativa. A companhia divulgou na véspera balanço dos últimos três meses de 2023, com analistas do Itaú BBA afirmando ser um "trimestre para esquecer". A fabricante de implementos rodoviários, contudo, publicou previsões para 2024, que, de acordo com a equipe do Itaú BBA implicam Ebitda entre 1,6 bilhão e 2 bilhões de reais.