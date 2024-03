Lucro líquido da Hypera recua quase 29% no 4º tri, para R$307,8 mi

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera registrou lucro líquido das operações continuadas de 307,8 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, queda de 28,7% frente ao mesmo período de 2022, informou a companhia nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas somou 580,7 milhões de reais no trimestre, recuo de 21% em comparação anual.

O lucro líquido contábil da farmacêutica, por sua vez, recuou 28,3% ano a ano, para 308,1 milhões de reais, conforme relatório de resultados.

A receita líquida da companhia foi de 1,85 bilhão de reais no período, retração de 12,9%, em movimento atribuído em maior parte à "desaceleração do crescimento do sell-out no segundo semestre de 2023", disse a Hypera.

A companhia afirmou que isso fez com que a empresa reduzisse suas vendas para o varejo no quarto trimestre de 2023, com objetivo de buscar maior alinhamento entre o crescimento anual do sell-out e do faturamento.

As despesas gerais e administrativas e despesas com marketing, por sua vez, caíram na base anual, 8% e 3,2%, respectivamente. Já a linha de despesas com vendas subiu 2,9 no período, enquanto outras receitas e despesas operacionais líquidas avançaram 17,7%.

RECOMPRA DE AÇÕES E PROJEÇÕES

Em paralelo, a Hypera também informou que seu conselho de administração aprovou programa de recompra de até 5 milhões de ações em um prazo de 18 meses, conforme fato relevante.

A farmacêutica ainda divulgou suas projeções para 2024, prevendo lucro líquido das operações continuadas cerca de 12% maior em comparação com 2023, ao redor de 1,85 bilhão de reais, além de um Ebitda ajustado das operações continuadas perto de 3 bilhões de reais, quase 9% mais alto.

A Hypera também espera que sua receita líquida fique em torno de 8,6 bilhões de reais este ano, patamar também quase 9% superior à receita líquida do ano passado.

A companhia disse que as projeções são baseadas no cenário macroeconômico e na dinâmica do mercado.