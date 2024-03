Foragido atropela policiais e tenta fuga com carro blindado no DF

Do UOL, São Paulo

Um homem foragido da Justiça foi preso na madrugada de hoje após atropelar dois policiais militares e tentar fugir de uma abordagem no Distrito Federal.

O que aconteceu

O homem, considerado de alta periculosidade, estava junto com uma menor de idade em um estacionamento. O local é conhecido por ser ponto de venda de drogas e possui alto índices de roubo.

Os policiais exigiram para que os dois descessem do carro, mas eles resistiram. Os agentes usaram arma de choque para conter o homem, mas não surtiu efeito.

O foragido avançou o carro contra a equipe e a viatura diversas vezes. Ele abandonou a adolescente no local e deu fuga com o veículo blindado, que ficou com marcas de tiro. A Polícia precisou fazer longa perseguição para encontrá-lo.

Ele tinha mais de 22 passagens criminais no Rio de Janeiro. Os crimes são de feminicídio, homicídio, roubo e estelionato. Um mandado de prisão em aberto por homicídio foi encontrado.

O foragido foi preso em flagrante por três tentativas de homicídio pelo atropelamento. Os agentes tiveram ferimentos leves e não precisaram ir ao hospital.