'Hidratação incrível': creme campeão de vendas está por menos de R$ 50

Manter o rosto muito bem hidratado é importante em qualquer época do ano. Se você está em busca de um produto com bom custo-benefício, o gel hidratante Neutrogena Hydro Boost Water pode entrar em sua lista.

Com mais de 48 mil avaliações (e mais de 11 mil compras só no mês passado) na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, ele está em promoção na Semana do Consumidor, que acontece até sexta-feira (15): R$ 47,40.

O que o gel tem de bom?

Com ácido hialurônico, protege a pele contra a perda de água;

Textura gel refrescante;

Pode ser usado de dia e de noite;

Proporciona hidratação de 48h, segundo a empresa;

Não obstrui os poros, é hipoalergênico e oil-free;

Criado para ajudar a prevenir o envelhecimento precoce.

O que gostamos: pode ser aplicado em todos os tipos de pele. O uso pode ser antes da maquiagem ou antes de dormir. Além de ser absorvido rapidamente, ainda proporciona uma sensação de frescor que tanto precisamos no calor.

Para quem é o produto: serve para qualquer tipo de pele. Mas quem tem a pele oleosa pode se beneficiar ainda mais desse hidratante porque ele controla a oleosidade produzida pelo rosto.

O que diz quem comprou?

O creme registra mais de 48 mil avaliações na Amazon, e recebeu 5 estrelas de 87% dos compradores, somando um total 4,8 notas positivas (de um máximo de 5). Confira o que diz quem comprou:

Uso o produto por indicação do meu dermatologista e vem agregando muito para o cuidado com minha pele acneica, hidrata e protege muito bem! Além de render muito e ter um cheiro de limpeza, refrescante a pele. Avaliação anônima na Amazon

Primeira vez que usei esse Hidratante e adorei, textura gostosa, leve, minha pele é mista e não causou oleosidade e nem acnes. Recomendo . Izabelle P.

Produto incrível, super levinho não pesa na beleza, dá uma sensação de frescor na pele, para peles oleosas é ótimo. Se souber usar, rende muito. Vale super a pena! Anne Milagres

Espalha muito bem e seca rápido, nada pesado parece que não passou nada e é bem cheiroso! Muito bom para usar como primer. Geise Lima

Esse hidrante é maravilhoso. No meu caso, tenho a pele oleosa na zona T, além de acne. Achei o custo-benefício ótimo, pois o hidratante tem a textura bem leve, fácil absorção na pele e não me deu acne. Tem duas semanas que estou usando, ele tem um cheirinho muito gostoso. Laysa Holanda

Hidratante ótimo, chegou super rápido e bem embaladinho. Comprarei mil vezes, pois a hidratação dele é incrível, espalha muito fácil e o cheirinho é maravilhoso. Deixa um aspecto refrescante. Beatriz

Principais reclamações

Alguns consumidores e consumidoras disseram que o hidratante tem um baixo rendimento e, por isso, precisam passar maiores quantidades do produto, o que, consequentemente, faz com que o pote acabe rápido. Além disso, há queixas sobre o creme causar acne.

Vi fazerem um alarde muito grande nesse produto, como se fosse muito bom, excelente. Eu não achei. Ele é um hidratante levíssimo até para mim que tenho pele oleosa. Parece que estou passando uma água no rosto literalmente. E, toda vez que abro o produto, tenho a impressão que ele evaporou. Parece que diminuiu só de abrir. Não compraria novamente. Acho caríssimo ainda por cima. Bárbara de Andrade

Comprei esse produto, pois vi muitas avaliações positivas e que diziam que seria um hidratante adequado para pele com acne. Porém, não me dei bem com esse produto e tive espinhas grandes e doloridas depois que comecei a utilizá-lo. Quando parei o uso, elas simplesmente pararam de aparecer. Talvez não seja tão adequado assim para pele oleosa e com tendência à acne. Não compraria novamente. Lais

Fiz o uso do produto por uns dias e notei uma espécie de irritação na pele, com umas "mini espinhas" na parte lateral do rosto. Fiz a suspensão do uso para testar, e elas sumiram. Voltei a usar o produto para ter certeza, e elas voltaram. Creio que o produto não tenha um resultado efetivo com todas as pessoas. CarlosDiegoCount

*Com texto publicado em 23 de dezembro de 2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).