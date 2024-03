Fones de ouvido com até 50% de desconto: veja 14 modelos a partir de R$ 40

Para quem está em busca de um novo fone de ouvido, a Semana do Consumidor, que acontece até sexta-feira (15), está com boas promoções: alguns modelos estão com desconto de até 50%. Tem opções com fio, bluetooth e até headphone gamer.

De produtos mais simples, até os cobiçados AirPods e Echo Buds — confira a seguir uma lista especial com as melhores ofertas nesta quarta-feira (13):

Hastes ajustáveis que garantem conforto para longas jornadas, de acordo com o fabricante;

Controle de volume integrado ao cabo;

Conexão P2, compatível com diversos dispositivos.

Simples, é ideal para o dia a dia;

Com controle remoto;

Entrada Jack de 3,5 mm.

Tecnologia Bass+, que proporciona graves dinâmicos e som nítido;

Feito com um material leve e resistente;

Conta com almofadas acolchoadas para mais conforto.

Alto-falante 50 mm com bobina de alto magnetismo, que promete qualidade sonora para games e ouvir música;

Earpads confortáveis para longos períodos de uso com isolamento acústico;

Arco ajustável;

Conector Jack de 3,5 mm.

Entrada tripla: som, mic e USB.

Com arco para ser usado na cabeça, que une os dois fones de ouvido, é confortável para uso prolongado;

Tem almofadas acolchoadas, que prometem oferecer maior conforto para as orelhas;

Bateria com autonomia de 15 horas;

Tem microfone;

É sem fio e se conecta com qualquer dispositivo Bluetooth, como celular e notebook.

Bluetooth 5.1;

Resistente à água;

Som estéreo e cancelamento de ruído;

Bateria de 340 mAH. Com 10 minutos de carga, tem autonomia de 1 hora;

"Modo de suspensão": função para evitar que toques acidentais atrapalhem a experiência de audição.

15 horas de reprodução (5 horas no fone de ouvido e mais 10 horas com o estojo de carregamento);

Microfone com IA para chamadas mais nítidas;

Resistente a respingos com proteção IPX4;

Encaixe seguro e confortável que oferecem conforto durante longas horas de uso, de acordo com o fabricante.

Bateria que dura até 32 horas (8 horas no fone + 24 horas no estojo de recarga);

Carga rápida, que garante duas horas de uso com apenas 10 minutos de carregamento;

Tecnologia True Wireless Stereo (TWS) para aproveitar música sem fio sem comprometer a qualidade do som;

Controle Touch;

Microfone embutido. Som JBL Pure Bass;

Bateria de 57 horas;

Chamadas viva-voz.

Até 50 horas de duração de bateria;

Microfone acoplado;

Botão multifuncional;

Design dobrável;

Redução de ruído externo.

Bateria de até 32 horas (8 horas no fone + 24 horas no estojo de transporte);

Controle Touch;

Resistente à poeira e respingos de água.

Controle por comando de voz;

Sistema de ventilação que ajuda a reduzir pressão intra-auricular e sensação de "sugamento";

Vêm com três pares de ponteiras extra para melhor encaixe no canal auditivo;

Tecnologia de cancelamento ativo de ruído;

Bateria que dura cinco horas de reprodução de música, com o ANC ligado;

Equipados com serviços de localização.

Cancelamento de ruídos ANC;

Bateria que dura 5 horas;

Ajuste ergonômico que proporciona maior conforto;

Conexão Bluetooth;

Conta com três microfones.

Bateria que dura até 6 horas de áudio com uma recarga e até 30 horas com o estojo;

Microfones duplos com filtragem espacial, e microfones voltados para dentro;

Áudio espacial, equalização adaptativa, amplificador com alto alcance dinâmico e driver de alta amplitude;

Resistência IPX4 contra suor e respingos d'água;

Sensor de detecção da pele, acelerômetro com detecção de movimento, acelerômetro com detecção de voz e sensor de força;

Processador H1 para fones de ouvido.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).