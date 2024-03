Hamas desmente acordo para cessar-fogo e libertar reféns

ROMA, 13 MAR (ANSA) - O Hamas desmentiu nesta quarta-feira (13) a notícia divulgada pela emissora saudita Al Arabiya nesta terça-feira (12) que dava conta de que o grupo fundamentalista islâmico teria aceitado uma proposta para um cessar-fogo.

"Não há verdade na notícia atribuída a uma fonte do Hamas segundo a qual o movimento teria recebido uma oferta internacional para um extenso cessar-fogo em Gaza, o retorno gradual dos deslocados, nem que uma delegação esteja indo para o Cairo para discutir os detalhes", afirmaram.

Também nesta quarta, o vice-premiê e chanceler italiano Antonio Tajani fez um apelo pela proteção de civis: "Quando há tantas mortes de não combatentes, significa que ultrapassamos um modelo de reação proporcional. Espero que Israel entenda isso, nós o dissemos de todas as maneiras, falando como amigos de Israel".

"Também o Hamas deve mudar de atitude, libertar imediatamente os reféns, enquanto Israel deve reduzir sua resposta visando apenas alvos militares e tentando excluir o máximo possível a população civil desses ataques", afirmou, em entrevista a La7.

Já a premiê, Giorgia Meloni, visitou o hospital em Florença para onde foram levadas crianças palestinas de Gaza "Foi uma visita rápida, mas muito significativa. Subimos para a ala, ela teve um momento de encontro com os parentes e com as crianças, com grande afeto e participação ela conversou com as famílias que vieram de Gaza. E algo muito apreciado por todos, ela tirou uma foto com todos os profissionais", disse o diretor-geral do hospital Meyer, Paolo Marchese Morello. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.