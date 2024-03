Haddad cancela viagem à Alemanha para se reunir com Lula na segunda, diz Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - A viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Alemanha foi cancelada em função de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima segunda-feira, agenda que “será detalhada no momento oportuno”, informou a pasta em nota nesta quarta-feira.

Haddad embarcaria no sábado para Berlim, onde ficaria até terça-feira e teria uma série de agendas com foco no plano de transição ecológica do governo.

De acordo com duas fontes do governo, está prevista para segunda-feira uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. O tema do encontro ainda não foi divulgado.

A mais recente reunião de Haddad com Lula ocorreu na segunda-feira, dias após a Petrobras decidir não distribuir dividendos extraordinários aos acionistas, o que abriu especulações sobre uma possível interferência do governo na companhia.

(Por Bernardo Caram e Lisandra Paraguassu)