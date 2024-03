Governo libera R$ 70 mi em subvenção a produtor de borracha para equalizar preço

São Paulo, 13 - Os produtores de borracha natural cultivada e produzida no Brasil, destinada ao mercado interno, da safra 2023/2024, terão R$ 70 milhões para subvenção econômica, na forma de equalização de preços. Nesse sentido, portaria interministerial nº 15, foi publicada, na terça-feira, 12, no Diário Oficial da União, assinada pelos ministérios da Agricultura e Pecuária, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.Conforme comunicado do Ministério da Agricultura, a concessão de subvenção será para a borracha natural cultivada, na forma de Coágulo Virgem a Granel com 53% de DRC (Dry Rubber Content - "borracha seca") e de látex de campo com 31% de DRC, desta atual safra. O auxílio será concedido por meio de pagamento de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa (Pepro) e do Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) ofertados em leilões públicos a serem realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no âmbito da Política de Garantia dos Preços Mínimos (PGPM). Poderão participar dos leilões do Pepro produtores rurais e cooperativas de produtores rurais; e do PEP, usinas de beneficiamento e comerciantes. O Preço Mínimo de garantia do governo para a borracha natural, tipo látex de campo com 31% de teor de borracha seca é de R$ 3,27 por quilo. Já para o tipo coágulo virgem a granel com 53% de teor de borracha seca é de R$ 4,30 por quilo. Pepro é uma subvenção econômica concedida ao produtor rural ou sua cooperativa que arrematar o prêmio equalizador em leilão eletrônico realizado pela Conab. Esse prêmio visa complementar o valor recebido pela venda de um produto para que ele atinja o valor do Preço Mínimo. Já o PEP, o comprador, que pode ser uma usina de beneficiamento ou um comerciante de borracha, arremata o prêmio equalizador em leilão eletrônico realizado pela Conab e deve pagar o preço mínimo ao produtor rural.