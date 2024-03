Governo e oposição espanhola seguem sem encontrar acordo sobre bloqueio do Judiciário

Representantes do governo e da oposição espanhola fizeram, nesta quarta-feira (13), sua terceira reunião para debater a renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), e saíram sem chegar a um acordo mais uma vez.

À margem da plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, o comissário europeu de Justiça, Didier Reynders, se reuniu com o ministro espanhol de Justiça, Félix Bolaños, e o vice-secretário-geral do Partido Popular (PP, direita), Esteban González Pons.

"É difícil, mas possível, encontrar uma solução", disse Reynders na rede X ao final do encontro, para acrescentar que as partes voltarão a se reunir "no final de março" em Madri.

"Infelizmente, as posições seguem congeladas. Nós queremos uma reforma do modelo do Poder Judiciário que garanta a independência dos juízes, e sem isso não vamos dar um passo adiante", disse González Pons ao final do encontro.

"Por isso, as coisas seguem como estavam, e não posso anunciar nenhum avanço", acrescentou.

Bolaños e González Pons já se reuniram em 31 de janeiro e em 19 de fevereiro em Bruxelas, com a mediação de Reynders, para tentar romper o bloqueio sobre o CGPJ, cujos mandatos dos membros expiraram há cinco anos.

No final de dezembro de 2023, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, acordaram uma fórmula de "diálogo estruturado" sob a mediação da Comissão Europeia.

Inicialmente, esse "diálogo estruturado" para encontrar uma solução não deveria levar mais de dois meses, anunciou a Comissão Europeia.

