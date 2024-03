Garotinho se filia ao Republicanos e quer disputar vaga na Câmara do Rio

Do UOL, em São Paulo

O ex-governador Anthony Garotinho anunciou, na noite desta quarta-feira (13), que se filiou ao Republicanos para disputar uma vaga na Câmara do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Em publicação no Instagram, ele disse que aceitou convite do presidente da sigla no estado, Waguinho. O político também citou apoio dos deputados Marcelo Crivella e Marcos Pereira.

Garotinho destacou que recebeu convites de vários partidos nos últimos dias. Segundo ele, a escolha tem relação com sua "longa história de lutas sociais e em defesa dos trabalhadores".

Ele confirmou a pré-candidatura a vereador: "Lutarei por uma vaga na Câmara de Vereadores da capital do estado, que ampliará os debates sobre grandes temas da cidade, do estado e do Brasil".

Garotinho governou o estado do Rio de 1999 a 2002. Ele também já ocupou os cargos de deputado estadual, federal e prefeito de Campos dos Goytacazes.

Ele já foi detido sob acusações de corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais. O ex-governador nega os crimes e responde aos processos em liberdade.